Захаровское ЖКХ оштрафовали почти на три миллиона за загрязнение ручья Жрака

ООО «Захаровское ЖКХ» оштрафовали на 2,7 миллиона рублей за загрязнение ручья Жрака. Об этом сообщил сайт регионального Росприроднадзора.
Летом 2016 года во время проверки природоохранная прокуратура выявила сброс сточных вод в ручей с превышением загрязняющих веществ.
Сумма ущерба, причиненного водному объекту, составила 2,7 млн рублей. Организация отказалась возместить ущерб в добровольном порядке и управление Роспироднадзора обратилось в суд.
Арбитражный суд полностью удовлетворил иск надзорного органа о взыскании с ООО «Захаровское ЖКХ» ущерба. Общество подала апелляция, но ее отклонили.
Напомним, ранее прокуратура обязала