В Госдуму внесли законопроект о переносе дня выборов с сентября на апрель

В Госдуму внесли внесли законопроект о переносе выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления с сентября на апрель. Об этом передает РИА «
День выборов предложили перенести со второго воскресенья сентября на последний вторник апреля.
Как отметили авторы инициативы, благодаря этому подходу процедура выборов станет эффективней.
Также в документе предложили «привести к единообразию» дату выборов в Госдуму и даты выборов в органы власти субъектов России и органы местного самоуправления.