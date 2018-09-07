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22:25, 7 сентября 2018 253
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В Госдуму внесли законопроект о переносе дня выборов с сентября на апрель

В Госдуму внесли законопроект о переносе дня выборов с сентября на апрель

В Госдуму внесли внесли законопроект о переносе выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления с сентября на апрель. Об этом передает РИА «Новости».

День выборов предложили перенести со второго воскресенья сентября на последний вторник апреля.

Как отметили авторы инициативы, благодаря этому подходу процедура выборов станет эффективней.

Также в документе предложили «привести к единообразию» дату выборов в Госдуму и даты выборов в органы власти субъектов России и органы местного самоуправления.


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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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