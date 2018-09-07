Кинотеатр «Тетерин фильм» приостановил работу. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
В данный момент решается вопрос о закрытии кинотеатра.
Отметим, что на
Кинотеатр
Напомним, ранее на продажу
Позже владелец «Тетерин фильм»
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Кинотеатр «Тетерин фильм» приостановил работу. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
В данный момент решается вопрос о закрытии кинотеатра.
Отметим, что на
Кинотеатр
Напомним, ранее на продажу
Позже владелец «Тетерин фильм»
© RZN.info
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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.