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11:07, 7 сентября 2018 2 637
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Владелец «Тетерин фильм» опроверг закрытие кинотеатра в Рязани

Владелец «Тетерин фильм» опроверг закрытие кинотеатра в Рязани

Кинотеатр «Тетерин фильм» в Рязани закрываться не будет. Об этом RZN.info сообщил его владелец Олег Тетерин.

«Залы не работают по техническим причинам. Через день-два все начнет работать в штатном режиме», — отметил он.

Напомним, кинотеатр открылся в «Барсе на Московском» в мае этого года. Ранее там работал «Люксор».


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