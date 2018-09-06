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10:31, 6 сентября 2018 1 824

Молодым рязанским семьям облегчили покупку жилья

Молодым рязанским семьям облегчили покупку жилья

Молодым семьям облегчили покупку жилья. Постановление Правительства России, по которому они смогут использовать соцвыплаты для покупки жилья по договорам долевого участия, вступило в силу 1 сентября.

По словам министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, такие изменения стали возможны благодаря новому законодательству о долевом строительстве, в соответствии с которым «сохранность денег дольщиков полностью гарантирована».

До этого, отметил министр, отсутствие возможности использовать соцвыплаты для участия в долевом строительстве сдерживало развитие первичного рынка жилья.

Молодой семьей по закону считают находящихся в зарегистрированном браке супругов, возраст которых не старше 35 лет. Соцвыплаты на строительство и покупку жилья предусмотрены госпрограммой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

По вопросу участия в госпрограмме рязанцам следует обращаться в орган государственной молодежной политики по месту прописки.

В пресс-службе «Северной компании» постановление Правительства назвали важным шагом.

Застройщик занял 31-е место в федеральном рейтинге за август по объему сданного в 2018 году жилья. «Северная компания» предлагает квартиры в Горроще, в жилом комплексе с подземной парковкой «Дом на Полетаева», в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, в ЖК «Северный» в Олимпийском городке, ЖК «Юный» в Канищеве и ЖК «Метропарк» на Московском шоссе.


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