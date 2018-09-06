Молодым рязанским семьям облегчили покупку жилья

Молодым семьям облегчили покупку жилья.
По словам министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, такие изменения стали возможны благодаря новому законодательству о долевом строительстве, в соответствии с которым «сохранность денег дольщиков полностью гарантирована».
До этого, отметил министр, отсутствие возможности использовать соцвыплаты для участия в долевом строительстве сдерживало развитие первичного рынка жилья.
Молодой семьей по закону считают находящихся в зарегистрированном браке супругов, возраст которых не старше 35 лет. Соцвыплаты на строительство и покупку жилья предусмотрены госпрограммой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
По вопросу участия в госпрограмме рязанцам следует
В пресс-службе «Северной компании» постановление Правительства назвали важным шагом.
Застройщик