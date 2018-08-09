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10:30, 9 августа 2018 150

«Северная компания» вошла в топ-50 застройщиков России

«Северная компания» вошла в топ-50 застройщиков России

«Северная компания» вошла в топ-50 застройщиков России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно информации Единого реестра застройщиков, «Северная компания» стала 31-й в России по объемам сданного в 2018 году жилья. На ее долю приходится более 20% всей сданной в Рязанской области жилой площади.

Как рассказали в пресс-службе «Северной компании», застройщик планирует до конца 2018 года сдать второй дом в жилом комплексе «Северный» в Олимпийском городке. Новоселами станут более тысячи рязанцев.

«Завершение второго дома в ЖК „Северный“ даст возможность участвовать в государственной программе по строительству детского сада в Олимпийском городке. Земля под строительство уже выделена, а проект будущего детского сада подготовлен „Северной компанией“», — говорится в сообщении.

Застройщик предлагает квартиры в жилых комплексах «Паруса», «Метропарк», «Северный», а также в «Доме на Полетаева» в Горроще.

Офис «Северной компании» расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Телефон 707-000.


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