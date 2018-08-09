«Северная компания» вошла в топ-50 застройщиков России. Об этом сообщила пресс-служба компании.
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Как рассказали в пресс-службе «Северной компании», застройщик планирует до конца 2018 года сдать второй дом в жилом комплексе «Северный» в Олимпийском городке. Новоселами станут более тысячи рязанцев.
«Завершение второго дома в ЖК „Северный“ даст возможность участвовать в государственной программе по строительству детского сада в Олимпийском городке. Земля под строительство уже выделена, а проект будущего детского сада подготовлен „Северной компанией“», — говорится в сообщении.
Застройщик предлагает квартиры в жилых комплексах «
Офис «Северной компании» расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Телефон 707-000.