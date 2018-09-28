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16:52, 28 сентября 2018 174
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Банк России разоблачил организацию — финансовую пирамиду

Банк России разоблачил организацию — финансовую пирамиду

Банк России назвал группу российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», финансовой пирамидой. Организация предлагает до 550% годовых и бонусы за личную активность, сообщили в пресс-службе банка.

По данным экспертов, «Кэшбери» уже удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек.

В Банке России рассказали, что работа организации строится в основном в интернете — на принципах сетевого маркетинга.

«Портал позиционируется как площадка для встречи инвестора и заемщика, на которой гражданам предлагается инвестировать средства в выдачу микрозаймов частным лицам, а также малому и среднему бизнесу, — говорится в сообщении. — Микрозаймы частным лицам компания предлагает выдавать под 200% годовых, а кредитовать малый и средний бизнес клиентам предлагается уже с гарантированной доходностью в 265% годовых».

Эксперты отметили, что деятельность «Кэшбери» подходит сразу под несколько признаков финансовой пирамиды. У компании агрессивная реклама в СМИ и соцсетях и нет лицензии Банка России на привлечение денежных средств.

«Организаторы обещают высокую доходность, в несколько раз превышающую рыночный уровень, при этом признаки реальной экономической деятельности, как и информация о финансовом положении организации, отсутствуют», — пояснили в пресс-службе.

Сведения о деятельности «Кэшбери» Банк России передал в генпрокуратуру и МВД.


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