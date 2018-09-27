Строительный союз «Светлый» выпустил видеоотчет о возведении высотки на улице Костычева

Строительный союз «
Как рассказал коммерческий директор компании Дмитрий Шувалов, будущая 18-этажная высотка растет быстрыми темпами. Два месяца назад здесь только начинали строить цоколь, а сейчас уже готов монолит пяти жилых этажей.
Вид из окон с одной стороны жилого комплекса — пойма реки Плетенки, с другой — благоустроенный двор.
Сегодня строительный союз «Светлый» предлагает скидку на 18 квартир — до трех тысяч рублей с квадратного метра. Подробности можно узнать в офисе продаж, телефон 77-67-63.