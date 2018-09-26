В Рязани станут быстрее расследовать случаи загрязнения воздуха

В Рязанской области начал действовать новый порядок взаимодействия природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, мэрии и прочих ведомств при выявлении случаев загрязнения воздуха. Об этом сообщил
Теперь случаи загрязнения воздуха станут расследовать быстрее. Ведомства получили пошаговую инструкцию для изучения подобных случаев, а также формы и способы обмена информацией.
По словам зампреда правительства Виталия Артемова, это позволит более оперативно реагировать на обращения юридических и физических лиц, устанавливать виновников и привлекать их к ответственности.
Напомним, жители Песочни неоднократно