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12:55, 26 сентября 2018 3 587
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В Рязани станут быстрее расследовать случаи загрязнения воздуха

В Рязани станут быстрее расследовать случаи загрязнения воздуха

В Рязанской области начал действовать новый порядок взаимодействия природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, мэрии и прочих ведомств при выявлении случаев загрязнения воздуха. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Теперь случаи загрязнения воздуха станут расследовать быстрее. Ведомства получили пошаговую инструкцию для изучения подобных случаев, а также формы и способы обмена информацией.

По словам зампреда правительства Виталия Артемова, это позволит более оперативно реагировать на обращения юридических и физических лиц, устанавливать виновников и привлекать их к ответственности.

Напомним, жители Песочни неоднократно жаловались на неприятный запах по вечерам. Ранее рядом с бывшей птицефабрикой несколько месяцев тлел куриный помет.


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