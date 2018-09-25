Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале туристических маршрутов. Об этом сообщил
В субботу, 29 сентября, жители и гости города смогут бесплатно
Продолжается активная запись на экскурсии «Рязань историческая», «Рязань романтическая», «Древняя Рязань», «Рязань живописная», «Рязань православная», «Рязань молодежная», «Рязань усадебная» «Рязань и рязанцы-путешественники», «Рязань литературная», «Рязань и фото/киноиндустрия» и «Рязань административная».
Для посещения маршрутов нужно записаться по телефону: 28-04-98.