Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:16, 25 сентября 2018 1 694
 1    0

Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале туристических маршрутов

Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале туристических маршрутов

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале туристических маршрутов. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В субботу, 29 сентября, жители и гости города смогут бесплатно посетить 14 экскурсий. Отмечается, что группы на маршруты «Рязань сказочная», «Рязань занимательная» и «Рязань гостеприимная» уже полностью сформированы.

Продолжается активная запись на экскурсии «Рязань историческая», «Рязань романтическая», «Древняя Рязань», «Рязань живописная», «Рязань православная», «Рязань молодежная», «Рязань усадебная» «Рязань и рязанцы-путешественники», «Рязань литературная», «Рязань и фото/киноиндустрия» и «Рязань административная».

Для посещения маршрутов нужно записаться по телефону: 28-04-98.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:34, 25 сентября 2018
Рязанского предпринимателя оштрафовали на 300 тысяч за незаконную добычу полезных ископаемых
19:47, 25 сентября 2018
«Аэрофлот» внес в черный список первых пассажиров 1
19:16, 25 сентября 2018
Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале туристических маршрутов
18:52, 25 сентября 2018
Рязанка с помощью «фирм-однодневок» вывела более 14,5 млн рублей
18:28, 25 сентября 2018
На площади Ленина установят камеры, чтобы контролировать сохранность брусчатки 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Интернет в каждый дом. Как безлимит меняет жизнь

Интернет в каждый дом. Как безлимит меняет жизнь

Специалисты «Билайн» рассказали о преимуществах безлимитного интернета.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:00, 14 сентября 2018 40 028
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
17:34, 17 сентября 2018 26 270
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
14:19, 14 сентября 2018 19 895
В Рязани за месяц загорелась вторая строящаяся высотка. Видео
9:42, 22 сентября 2018 18 873
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
9:47, 13 сентября 2018 17 231
Под Рязанью построили дорогу, соединяющую Рыбное и М-5 6
Все новости
Форум