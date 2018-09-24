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10:53, 24 сентября 2018 1 261
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В Кадоме установили будку для вопросов губернатору

В Кадоме установили будку для вопросов губернатору

Фото: Издательство «Пресса»

В Кадоме открыли будку для вопросов губернатору. Об этом пишет ИД «Пресса».

Будку установили около здания районной администрации. Пункт будет открыт ежедневно с 9:00 до 18:00.

Напомним, всего в районах появятся 11 таких кабин.

Ранее их установили в Рязани у зданий правительства и администрации Рязанского района.


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