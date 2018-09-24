В Кадоме установили будку для вопросов губернатору

В Кадоме открыли будку для вопросов губернатору. Об этом пишет ИД «
Будку установили около здания районной администрации. Пункт будет открыт ежедневно с 9:00 до 18:00.
Напомним, всего в районах появятся 11 таких кабин.
Ранее их
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В Кадоме открыли будку для вопросов губернатору. Об этом пишет ИД «
Будку установили около здания районной администрации. Пункт будет открыт ежедневно с 9:00 до 18:00.
Напомним, всего в районах появятся 11 таких кабин.
Ранее их
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ аварии с «Нивой» в Касимове пострадал таксист
|
cледующая новость →В Кораблине «десятка» вылетела в кювет и сбила столб. Фото
Одной из приоритетных задач для ДРСУ стал ремонт трассы регионального значения «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».