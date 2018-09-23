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20:53, 23 сентября 2018 885
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Кабаны, косули и бобры. В Окском заповеднике рассказали о любителях желудей

Кабаны, косули и бобры. В Окском заповеднике рассказали о любителях желудей

В Окском заповеднике рассказали о любителях желудей. Плоды дубов предпочитают кабаны, косули и бобры.

Специалисты подсчитали, что за одну кормежку кабан может съесть до тысячи желудей.

«Кабаны бродят по лесу и собирают в себя все, что попадется, но чем питательнее корм, тем лучше, — пояснила старший научный сотрудник Надежда Панкова заповедника. — Урожай желудей — настоящее счастье для кабанов, как отмечают многие исследователи, так как эти плоды многочисленны, питательны и, что важно, хорошо хранятся под снегом до весны».

Среди других копытных желудями питаются косули, лоси, свиньи и овцы. При этом для лошадей они ядовиты.

«Приходит в дубраву за желудями и барсук, приходил бы и медведь, но он появляется в наших краях исключительно редко. Пойменные дубравы по берегам озер и рек посещают утки (заглатывают желуди целиком!) и… бобры», — рассказала Панкова.

Впервые в Окском заповеднике заметили, что бобры едят желуди еще в 1954 году. Исследователи выложили по 120 желудей на «бобриных тропах» и в стороне от них. На тропинках желуди исчезли.

«Бобры продолжают выкапывать желуди даже из-под неглубокого снега, — уточнила Надежда Панкова. — Однажды на осеннем учете нам удалось наблюдать бобра, сидящего на ледяном забереге реки Пры, подвернув под себя хвост, и грызущего принесенные с берега желуди. Увидев нас, он плюхнулся в воду, оставив на льду желудевые объедки».

Хороший урожай желудей бывает обычно только раз в несколько лет. В Окском заповеднике урожай этого года оценили в пять баллов (шкала от нуля до пяти). Урожай на четыре балла до этого был в 2015 году.


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