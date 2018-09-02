Рязанская поэтесса покинула реалити-шоу «Союзники» на СТС

Рязанская поэтесса Анна Бобровская и ее бывший муж Сергей Метель покинули новое реалити-шоу «Союзники» на СТС. Выпуск с участием рязанки вышел в эфир в субботу, 1 сентября.
Участники шоу вновь прошли несколько испытаний.
В конце программы им предстояло проголосовать за тех, кто покинет шоу. Большинство участников проголосовали против рязанки и ее бывшего мужа.
Напомним, победители шоу выиграют десять миллионов рублей, которые сможет получить их ребенок после совершеннолетия.
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