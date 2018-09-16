Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не имеют отношения к президенту Владимиру Путину или Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «
«Ни Петров, ни Боширов к Путину не имеют никакого отношения», — сказал он. Песков также отметил, что заявления президента о том, что властям РФ известно о Петрове и Боширове, не готовились заранее. «Нет, это не была заготовка, — заявил пресс-секретарь. — То, что президент сказал, — это было его решением, это было неожиданностью для нас, мы об этом не знали».
Напомним, Лондон обвиняет в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.