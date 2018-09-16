Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:58, 16 сентября 2018 155
 0    0

Петров и Боширов не имеют отношения к Кремлю — Песков

Петров и Боширов не имеют отношения к Кремлю — Песков

Фото: Pixabay.com

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не имеют отношения к президенту Владимиру Путину или Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «ТАСС».

«Ни Петров, ни Боширов к Путину не имеют никакого отношения», — сказал он. Песков также отметил, что заявления президента о том, что властям РФ известно о Петрове и Боширове, не готовились заранее. «Нет, это не была заготовка, — заявил пресс-секретарь. — То, что президент сказал, — это было его решением, это было неожиданностью для нас, мы об этом не знали».

Напомним, Лондон обвиняет в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. 13 сентября они дали интервью каналу Russia Today (RT). В нем они заявили, что не имеют отношения к разведке, а в Солсбери ездили, чтобы посмотреть на «знаменитый во всей Европе собор».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
18:58, 16 сентября 2018
Петров и Боширов не имеют отношения к Кремлю — Песков
17:54, 16 сентября 2018
В Британии ищут еще двоих подозреваемых в отравлении Скрипалей — СМИ
14:16, 15 сентября 2018
ДНР заявила о причастности западных спецслужб к смерти Захарченко
15:17, 14 сентября 2018
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста 2
17:30, 13 сентября 2018
Состав рязанской гордумы определился полностью. Имена
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 44 333
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 35 485
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
18:00, 14 сентября 2018 27 580
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 1
19:48, 11 сентября 2018 24 601
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
3:31, 10 сентября 2018 18 199
В Рязани завершился подсчет голосов на выборах в гордуму. Итоги 9
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум