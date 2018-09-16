Криштиану Роналду забил первые голы за «Ювентус». Видео

Криштиану Роналду забил первые голы за «Ювентус». Португальский нападающий дважды отличился в матче с «Сассуоло».
На 50-й минуте пятикратный обладатель «Золотого мяча» подкараулил отскок после подачи с углового, а на 65-й неотразимо сходу пробил в дальний угол. В итоге «Ювентус» победил со счетом 2:1. Туринцы набрали 12 очков и единолично лидируют в таблице «Серии А» после четырех туров.
Напомним, 33-летний Роналду перешел в «Ювентус» этим летом из мадридского «Реала», с которым выиграл три «Лиги чемпионов» подряд.