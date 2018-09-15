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13:02, 15 сентября 2018 548
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Около школы в Песочне прорвало канализацию. Видео

Около школы в Песочне прорвало канализацию. Видео

Около школы №71 в Песочне прорвало канализацию. Ролик опубликовали в группе «Рязань» «ВКонтакте».

Автор поста отметил, что «ручей» ушел вниз по дороге на расстояние около одного километра.

Напомним, в понедельник, 10 сентября, произошел прорыв канализации на перекрестке улиц Новоселов и Советской армии в Рязани. Позже жители Семчина пожаловались на проблемы с канализационной системой.


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1 день назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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