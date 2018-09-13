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8:42, 13 сентября 2018 998
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Жители Семчина пожаловались на затопленные фекалиями улицы. Фото

Жители Семчина пожаловались на затопленные фекалиями улицы. Фото

Жители ЖК «Юный» в Семчине пожаловались на проблемы с канализационной системой. Сообщение об этом появилось «ВКонтакте».

По словам местной жительницы, ситуация стала хуже «в последние две недели».

«Периодически отходами жизнедеятельности наполняются подвалы наших домов. За последние две недели ситуация накалилась настолько, что содержимое канализации течет прямо по асфальту из колодца (который фонтанирует регулярно на протяжении всех этих лет!) Далеко небезопасное зловоние распространяется далеко вокруг», — написала автор поста.

Как отметила девушка, у дома №11, корпус 1 по улице Семчинской «уже начало размывать асфальт и возможно подмывает фундамент».


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