Куда сходить в субботу? Афиша RZN.info

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В эту субботу, 15 сентября, рязанцев ждет много интересных мероприятий.
На территории РГАТУ имени Костычева пройдет IV региональный фестиваль «Праздник урожая „Спожинки“». На празднике будут работать площадки с выставками сельскохозяйственной техники и животных, состоится мастер-класс по фотографии для всех желающих. Зрители смогут увидеть показательные выступления конно-спортивного клуба «Авангард», а также выступления творческих коллективов. На фестивале будут представлены более ста животных, в их числе — испанские козы и страус эму. Начало работы выставочных площадок в 9:00 часов, а в 10:00 состоится торжественное открытие фестиваля.
В пятницу, 14 сентября, после большого перерыва в Рязани открылся обновленный цирк. Ппервой программой, которую примет манеж, станет «Цирк на льду». Зрителей ждет цирковое представление с трюками, шутками, трехмерным изображением на льду манежа и выступления животных. Рязанцы увидят жонглеров на мотоциклах, морского льва, воздушных гимнастов, канатоходцев. Также зрителей ждет единственный в мире аттракцион с белыми медведями. В субботу представления пройдут в 12:00 и в 17:00.
С 9:00 на площади Соборной начнется регистрация участников на «Кросс нации». Маршрут кросса на три километра пройдет по улице Соборной, далее через площадь Ленина по Первомайскому проспекту, улице Каширина, Семинарской и финиширует вновь на Соборной площади. В 11:10 стартует забег на дистанцию 1000 метров, в 12:00 стартует основной забег, а в 12:05 — VIP-забег. В зоне стартового городка для участников и гостей праздника пройдет культурно-развлекательная программа, организована фотовыставка и выступление творческих коллективов.