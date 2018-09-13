Рязанец отсудил у РЖД более ста тысяч за разбитую о заснеженные рельсы машину. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
В конце ноября 2017 года водитель наехал на занесенное снегом железнодорожное полотно. Как установила экспертиза, оно на 20 сантиметров выступает над землей. Настила и предупреждающих о неровности дороги знаков на участке не было.
Мужчина обратился в Октябрьский районный суд с требованием взыскать с АО «РЖД» более ста тысяч рублей на ремонт машины. Его иск удовлетворили в полном объеме.
Областной суд оставил апелляционную жалобу АО «РЖД» без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу.