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13:34, 13 сентября 2018 1 154
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Рязанец отсудил у РЖД более ста тысяч за разбитую о заснеженные рельсы машину

Рязанец отсудил у РЖД более ста тысяч за разбитую о заснеженные рельсы машину

Фото: Pixabay.com

Рязанец отсудил у РЖД более ста тысяч за разбитую о заснеженные рельсы машину. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В конце ноября 2017 года водитель наехал на занесенное снегом железнодорожное полотно. Как установила экспертиза, оно на 20 сантиметров выступает над землей. Настила и предупреждающих о неровности дороги знаков на участке не было.

Мужчина обратился в Октябрьский районный суд с требованием взыскать с АО «РЖД» более ста тысяч рублей на ремонт машины. Его иск удовлетворили в полном объеме.

Областной суд оставил апелляционную жалобу АО «РЖД» без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.


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