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17:53, 11 сентября 2018 390
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В «Ресторане 62» стартует сезон танцевально-гастрономических вечеринок

В «Ресторане 62» стартует сезон танцевально-гастрономических вечеринок

В «Ресторане 62» с 14 сентября стартует сезон танцевально-гастрономических вечеринок. Они будут проходить по пятницам и субботам.

«Живой вокал с 20:00 и танцы до утра. Приглашаем всех! Танцевальные хиты, яркие коктейли, вкусная еда — что может быть лучше?» — отметили в ресторане.

Напомним, «Ресторан 62» открылся этим летом на Первомайском проспекте. В меню представлены блюда русской и европейской кухни. При этом акцент сделан на вареники и пельмени — жареные, запеченные, с бульоном.

«Ресторан 62» работает каждый день с 9:00 до 23:00, а в пятницу и субботу — до последнего гостя. Адрес: Первомайский проспект, дом №62-а. Телефон: 522-888.

За новостями ресторана также можно следить в группе во «ВКонтакте».


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