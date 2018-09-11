В минздраве рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна в Канищеве.
В ведомстве отметили, что двухлетний мальчик чувствует себя хорошо.
«Пока будет находиться под наблюдением медиков до конца недели. Но жизни малыша ничего не угрожает», — рассказали в региональном минздраве.
Напомним, соседка рассказала, что мать во время происшествия была пьяна. У нее четверо детей, и она вновь беременна.
Отмечается, что пока женщина в больнице с пострадавшим мальчиком, ее дети находятся под контролем комиссии по делам несовершеннолетних.