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13:25, 11 сентября 2018 2 439
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В минздраве рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна в Канищеве

В минздраве рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна в Канищеве

В минздраве рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна в Канищеве. ЧП произошло в субботу, 8 сентября, на улице Интернациональной в Рязани.

В ведомстве отметили, что двухлетний мальчик чувствует себя хорошо.

«Пока будет находиться под наблюдением медиков до конца недели. Но жизни малыша ничего не угрожает», — рассказали в региональном минздраве.

Напомним, соседка рассказала, что мать во время происшествия была пьяна. У нее четверо детей, и она вновь беременна.

Отмечается, что пока женщина в больнице с пострадавшим мальчиком, ее дети находятся под контролем комиссии по делам несовершеннолетних.


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