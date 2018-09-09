В Канищеве двухлетний ребенок выпал из окна

В субботу, 8 сентября, двухлетний мальчик выпал со второго этажа на улице Интернациональной. Его увезли в больницу на скорой.
По словам соседки, в момент происшествия мать ребенка была пьяной, «ее даже разбудить не смогли». У женщины четверо детей, и она вновь беременна.
«Старшему ребенку около 9 лет, он и следил и ухаживал за маленькими, младшему полтора года, и мы уже ни раз обращались в полицию и в органы опеки, но реакции никакой! Старший мальчик только в этом году пошел в первый класс, и то потому, что органы опеки оформили его в школу», — рассказала соседка.
Горожанка пояснила, что вечером троих детей забрали инспекторы по делам несовершеннолетних.
Напомним, в начале августа двухлетний ребенок