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10:42, 9 сентября 2018 4 142
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В Канищеве двухлетний ребенок выпал из окна 1

В Канищеве двухлетний ребенок выпал из окна

В субботу, 8 сентября, двухлетний мальчик выпал со второго этажа на улице Интернациональной. Его увезли в больницу на скорой.

По словам соседки, в момент происшествия мать ребенка была пьяной, «ее даже разбудить не смогли». У женщины четверо детей, и она вновь беременна.

«Старшему ребенку около 9 лет, он и следил и ухаживал за маленькими, младшему полтора года, и мы уже ни раз обращались в полицию и в органы опеки, но реакции никакой! Старший мальчик только в этом году пошел в первый класс, и то потому, что органы опеки оформили его в школу», — рассказала соседка.

Горожанка пояснила, что вечером троих детей забрали инспекторы по делам несовершеннолетних.

Напомним, в начале августа двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил.


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