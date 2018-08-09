Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ

Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу юристов Telegram и оставила в силе решение, которое признает приказ ФСБ о ключах шифрования законным, передает РИА «
Юристы мессенджера считают, что документ ФСБ принят с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц. Эта ситуация, как считают адвокаты, «угрожает безопасности граждан».
В ФСБ уверены, что ключи для декодирования нужны, чтобы «в конечном итоге обеспечивать безопасность». На заседании представитель ФСБ сообщила, что ведомство запрашивало у Telegram переписку отдельных пользователей, но получило отказ.
Напомним, 16 апреля в России