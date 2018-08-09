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18:24, 9 августа 2018 53
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Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ

Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ

Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу юристов Telegram и оставила в силе решение, которое признает приказ ФСБ о ключах шифрования законным, передает РИА «Новости».

Юристы мессенджера считают, что документ ФСБ принят с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц. Эта ситуация, как считают адвокаты, «угрожает безопасности граждан».

В ФСБ уверены, что ключи для декодирования нужны, чтобы «в конечном итоге обеспечивать безопасность». На заседании представитель ФСБ сообщила, что ведомство запрашивало у Telegram переписку отдельных пользователей, но получило отказ.

Напомним, 16 апреля в России начали блокировать Telegram по решению Таганского суда из-за того, что мессенджер не предоставил ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Из-за этого в реестр запрещенных попали около 20 миллионов адресов других сервисов, которые мессенджер использует для обхода блокировки.


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