Стала известна причина крушения Ми-8 в Красноярском крае

Вертолет Ми-8,
«Вертолет Ми-8 компании Utair (бортовой номер 25640) следовал по маршруту Ванкор-Харкасале. При взлете произошло столкновение с грузом, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8», — сказал собеседник агентства в экстренных слухбах региона.
Как уточнил он, на борту воздушного судна находились вахтовые рабочие с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»).
По предварительной информации, авария произошла около 10:00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения. На борту были три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все погибли.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).