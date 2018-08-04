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9:47, 4 августа 2018 256
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Стала известна причина крушения Ми-8 в Красноярском крае

Стала известна причина крушения Ми-8 в Красноярском крае

Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, при взлете столкнулся с грузом, закрепленным на внешней подвеске другого Ми-8. Об этом передает РИА «Новости».

«Вертолет Ми-8 компании Utair (бортовой номер 25640) следовал по маршруту Ванкор-Харкасале. При взлете произошло столкновение с грузом, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8», — сказал собеседник агентства в экстренных слухбах региона.

Как уточнил он, на борту воздушного судна находились вахтовые рабочие с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»).

По предварительной информации, авария произошла около 10:00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения. На борту были три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все погибли.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).


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