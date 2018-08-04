При крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае погибли 18 человек. Видео

В Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8, погибли 18 человек. Об этом передает «
Крушение произошло в двух километрах от населенного пункта Игарка районе Ванкорского месторождения.
На борту вертолета были три члена экипажа и 15 вахтовиков. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Вертолет упал в безлюдном месте. На месте крушения нашли два «черных ящика», их состояние уточняется.
Как сообщили в экстренных службых региона, воздушное судно разрушилось и сгорело во время полета, перед падением Ми-8 пролетел два километра. При столкновении с землей у вертолета взорвались оба топливных бака.
По предварительным данным, причиной крушения могли стать техническая неисправность или ошибка пилота.
Воздушное судно принадлежит компании UTair.