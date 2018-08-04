Рязанец снялся в «свадебном» клипе Димы Билана. Видео

Рязанец Евгений Осотин снялся в «свадебном» клипе Димы Билана и певицы Polina. Ролик опубликовали на YouTube.
В девятиминутном видео на песню «Пьяная любовь» сняли свадьбу в стиле 90-х с беременной невестой, гостях в малиновых пиджаках и леопардовых платьях и дракой. Рязанец сыграл свидетеля жениха. Среди других «участников торжества» - Лолита Милявская, Наташа Королева, Эдгар и Аскольд Запашные и другие представители отечественного шоу-бизнеса.
Евгений Осотин — хореограф. Его коллектив «Поколение Dance»