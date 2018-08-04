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15:38, 4 августа 2018 603
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Рязанец снялся в «свадебном» клипе Димы Билана. Видео

Рязанец снялся в «свадебном» клипе Димы Билана. Видео

Рязанец Евгений Осотин снялся в «свадебном» клипе Димы Билана и певицы Polina. Ролик опубликовали на YouTube.

В девятиминутном видео на песню «Пьяная любовь» сняли свадьбу в стиле 90-х с беременной невестой, гостях в малиновых пиджаках и леопардовых платьях и дракой. Рязанец сыграл свидетеля жениха. Среди других «участников торжества» - Лолита Милявская, Наташа Королева, Эдгар и Аскольд Запашные и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Евгений Осотин — хореограф. Его коллектив «Поколение Dance» участвовал в шоу «Танцы на ТНТ». Рязанец выступал постановщиком модного показа в Москве.


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