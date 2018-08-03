Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:41, 3 августа 2018 121

Сумму кредита по «детской ипотеке» для рязанцев увеличили до 6 млн рублей

Сумму кредита по «детской ипотеке» для рязанцев увеличили до 6 млн рублей

Правительство РФ утвердило поправки в закон о «детской ипотеке», увеличив максимальную сумму льготного кредита и расширив список ее получателей. Об этом рассказали в пресс-службе «Северной компании».

«Право на оформление льготной ипотеки по ставке 6% годовых появилось у семей, в которых с января 2018 года родился четвертый и последующие дети», — говорится в пресс-релизе. Раньше закон распространялся только на семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй ребенок или третий ребенок.

По новым правилам, участники льготной ипотеки могут оформить кредит на более крупную сумму. Так, в Рязанской области, максимальная сумма кредита по «детской ипотеке» была увеличена с 3 до 6 млн рублей .

«Жители города могут подать заявку на получение кредита в выбранный банк, не покидая офиса „Северной компании“. На месте работают сотрудники 4-х крупных банков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк.» — рассказал застройщик.

Более подробную информацию можно получить в офисе «Северной компании» по адресу: улица Соборная 14/2 строение 1. Офис в будни с 9.00 до 20.00 и в субботу 10.00 до 15.30 .

Аккаунт «Северной компании» в Instagram: www.instagram.com/sevkomp62. Телефон: 707-000


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
10:41, 3 августа 2018
Сумму кредита по «детской ипотеке» для рязанцев увеличили до 6 млн рублей
9:52, 3 августа 2018
ЦБ отозвал лицензию у «Нового Промышленного Банка»
18:40, 2 августа 2018
Строящийся завод ГК «Русская кожа» посетил глава Алтайского края
16:12, 2 августа 2018
В Рязанской области увеличился прожиточный минимум
12:00, 2 августа 2018
Кораблинский предприниматель не заплатил более миллиона рублей налога
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
23 часа назад
Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Высокоэффективный пластырь кинезио тейп улучшает кровообращение, снижает болевые ощущения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 50 812
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 30 478
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 699
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 22 081
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 638
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум