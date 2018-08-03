Сумму кредита по «детской ипотеке» для рязанцев увеличили до 6 млн рублей

Правительство РФ утвердило поправки в закон о «детской ипотеке», увеличив максимальную сумму льготного кредита и расширив список ее получателей. Об этом рассказали в пресс-службе «Северной компании».
«Право на оформление льготной ипотеки по ставке 6% годовых появилось у семей, в которых с января 2018 года родился четвертый и последующие дети», — говорится в пресс-релизе. Раньше закон распространялся только на семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй ребенок или третий ребенок.
По новым правилам, участники льготной ипотеки могут оформить кредит на более крупную сумму. Так, в Рязанской области, максимальная сумма кредита по «детской ипотеке» была увеличена с 3 до 6 млн рублей .
«Жители города могут подать заявку на получение кредита в выбранный банк, не покидая офиса „
Более подробную информацию можно получить в офисе «Северной компании» по адресу: улица Соборная 14/2 строение 1. Офис в будни с 9.00 до 20.00 и в субботу 10.00 до 15.30 .
Аккаунт «Северной компании» в Instagram: