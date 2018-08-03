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14:36, 3 августа 2018 530
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Рядом с Борковским карьером нашли свалку опасных отходов. Видео 1

Рядом с Борковским карьером нашли свалку опасных отходов. Видео

Рядом с Борковским карьером нашли свалку опасных отходов. Ролик опубликовали на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

На видео несколько бочек со значком «яд» лежит в кустах около Северной окружной дороги.

Как сообщила в ответе на странице мэрия, в бочках — химические отходы, утратившие потребительские свойства в железной, стеклянной и пластиковой таре.

По оценкам специалистов, объем отходов составляет около 30 кубических метров.

Мэрия вместе с полицией ищет тех, кто устроил несанкционированную свалку и до конца поисков бочки будут оставаться на месте как вещественные доказательства.


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