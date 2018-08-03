Рядом с Борковским карьером нашли свалку опасных отходов. Видео

Рядом с Борковским карьером нашли свалку опасных отходов. Ролик опубликовали на
На видео несколько бочек со значком «яд» лежит в кустах около Северной окружной дороги.
Как сообщила в ответе на странице мэрия, в бочках — химические отходы, утратившие потребительские свойства в железной, стеклянной и пластиковой таре.
По оценкам специалистов, объем отходов составляет около 30 кубических метров.
Мэрия вместе с полицией ищет тех, кто устроил несанкционированную свалку и до конца поисков бочки будут оставаться на месте как вещественные доказательства.