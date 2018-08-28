Роскомнадзор обязал «Яндекс» за три дня удалить пиратский контент. Сервис «Яндекс. Видео» могут заблокировать, передает
Ранее телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2×2, «Супер» направили заявление в Московский городской суд с требованием принять меры к ресурсу «Яндекс».
В частности, в заявлении было отмечено, что поисковая выдача сервиса предлагает пользователям видео с сайтов, где нелегально размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне».
Суд удовлетворил заявления телеканалов и направил определения на исполнение Роскомнадзору.
Замруководителя ведомства Вадим Субботин сообщил, что «время до вечера четверга [30 августа] у них ["Яндекса"] есть».