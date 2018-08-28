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22:15, 28 августа 2018 105
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Роскомнадзор обязал «Яндекс» за три дня удалить пиратский контент

Роскомнадзор обязал «Яндекс» за три дня удалить пиратский контент

Роскомнадзор обязал «Яндекс» за три дня удалить пиратский контент. Сервис «Яндекс. Видео» могут заблокировать, передает ТАСС.

Ранее телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2×2, «Супер» направили заявление в Московский городской суд с требованием принять меры к ресурсу «Яндекс».

В частности, в заявлении было отмечено, что поисковая выдача сервиса предлагает пользователям видео с сайтов, где нелегально размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне».

Суд удовлетворил заявления телеканалов и направил определения на исполнение Роскомнадзору.

Замруководителя ведомства Вадим Субботин сообщил, что «время до вечера четверга [30 августа] у них ["Яндекса"] есть».


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