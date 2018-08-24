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14:15, 24 августа 2018 180
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В Рязани впервые пересадили почку человеку

В Рязани впервые пересадили почку человеку

В Рязани впервые пересадили почку пациенту с серьезной патологией мочевыводящих путей. Об этом сообщил сайт ОКБ.

Специалисты изъяли почку и пересадили на то место, где она должна находиться анатомически.

Как отметил главврач ОКБ Дмитрий Хубезов, операция не отличается от трансплантации, когда орган забирается у другого человека.

«Подобное оперативное вмешательство в регионе однажды выполняли, но проводил его приезжий специалист. Теперь выполнили наши хирурги», — рассказал Хубезов.

Врачи смогли провести операцию после обучения на базе клинических отделений Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

Операция длилась более шести часов. В данный момент за пациентом наблюдают врачи.


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