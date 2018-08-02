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14:57, 2 августа 2018 973
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Надеваю тельняшку с разрешения начальника училища — Любимов

Надеваю тельняшку с разрешения начальника училища — Любимов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 2 августа, Николай Любимов посетил праздник «День — ВДВ» на стадионе «Спартак». Под рубашку губернатор надел тельняшку.

В беседе с журналистами он рассказал, что делает это с разрешения начальника училища ВДВ Алексея Рагозина. «Тельняшку я надеваю с разрешения начальника училища, поэтому имею право ее носить.

Это незабываемое ощущение, чувствуешь себя причастным к войскам. В тельняшке хочется расправить плечи, быть подтянутым, дисциплинированным», — отметил Любимов.

Ранее на странице губернатора «ВКонтакте» появилась новая «аватарка», на которой ему пририсовали тельняшку в фоторедакторе.


© RZN.info

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