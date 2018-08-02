Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:47, 2 августа 2018 354
 0    0

На День ВДВ Любимов «переоделся» в тельняшку на своей странице во «ВКонтакте»

На День ВДВ Любимов «переоделся» в тельняшку на своей странице во «ВКонтакте»

На День ВДВ губернатор Николай Любимов поменял фотографию на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На новой «аватарке» глава области одет в десантную тельняшку, добавленную на изображение при помощи фоторедактора.

«Сегодняшний праздник давно стал народным, по-особенному любимым рязанцами. А известная фраза „нас мало, но мы в тельняшках“ — уже не имеет ничего общего с действительностью. Бело-синяя тельняшка стала главным атрибутом, она объединяет десантников и тех, кто восхищается их мужеством и смелостью. С радостью присоединяюсь к этой праздничной атмосфере и поздравляю всех с Днем ВДВ!» — говорится в комментарии к фотографии.

Напомним, день ВДВ отмечается 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые десантировали на парашютах десантное подразделение.

Любимов зарегистрировался во «ВКонтакте» в ноябре прошлого года. На странице открыты комментарии к записям, куда рязанцы жалуются на свои проблемы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
11:47, 2 августа 2018
На День ВДВ Любимов «переоделся» в тельняшку на своей странице во «ВКонтакте»
9:37, 2 августа 2018
«Мы гордимся тем, что именно Рязань с честью носит звание столицы ВДВ» — Любимов
13:59, 31 июля 2018
Карабасов опустился на 11 позиций в национальном рейтинге мэров 3
10:01, 31 июля 2018
Евросоюз ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста
17:50, 30 июля 2018
Карабасов поручил вовремя закончить ремонт теплосетей 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка»

Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка» 1

Прио-Внешторгбанк снова предлагает рязанцам выиграть памятный приз.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:44, 29 июля 2018 28 597
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 431
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 21 785
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 356
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
19:56, 29 июля 2018 19 827
В Москве три сестры зарезали отца, отомстив за «моральные страдания»
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум