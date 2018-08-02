На День ВДВ Любимов «переоделся» в тельняшку на своей странице во «ВКонтакте»

На День ВДВ губернатор Николай Любимов поменял фотографию на своей
«Сегодняшний праздник давно стал народным, по-особенному любимым рязанцами. А известная фраза „нас мало, но мы в тельняшках“ — уже не имеет ничего общего с действительностью. Бело-синяя тельняшка стала главным атрибутом, она объединяет десантников и тех, кто восхищается их мужеством и смелостью. С радостью присоединяюсь к этой праздничной атмосфере и поздравляю всех с Днем ВДВ!» — говорится в комментарии к фотографии.
Напомним, день ВДВ отмечается 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые десантировали на парашютах десантное подразделение.
Любимов