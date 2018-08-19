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18:12, 19 августа 2018 105
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Спасатели напомнили рязанцам о пожарной безопасности

Спасатели напомнили рязанцам о пожарной безопасности

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Спасатели напомнили жителям Рязанской области о пожарной безопасности. 18 и 19 августа сотрудники регионального МЧС провели провести около двух тысяч подворовых обходов и проинспектировали более 2 500 граждан, сообщила пресс-служба министерства.

Рязанцев предупредили, что незначительные загорания могут перейти в серьезный пожар, угрожать жилым домам и лесам. Им также напомнили основные правила эксплуатации газового и электрического оборудования.

Особое внимание спасатели уделяли одиноким пенсионерам, многодетным семьям и людям, «склонным к правонарушениям».


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