Спасатели напомнили рязанцам о пожарной безопасности

Спасатели напомнили жителям Рязанской области о пожарной безопасности. 18 и 19 августа сотрудники регионального МЧС провели провести около двух тысяч подворовых обходов и проинспектировали более 2 500 граждан, сообщила
Рязанцев предупредили, что незначительные загорания могут перейти в серьезный пожар, угрожать жилым домам и лесам. Им также напомнили основные правила эксплуатации газового и электрического оборудования.
Особое внимание спасатели уделяли одиноким пенсионерам, многодетным семьям и людям, «склонным к правонарушениям».