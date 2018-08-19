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14:05, 19 августа 2018 2 210
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Сбивший школьницу в Песочне водитель микроавтобуса был не на маршруте

Сбивший школьницу в Песочне водитель микроавтобуса был не на маршруте

Сбивший школьницу в Песочне водитель микроавтобуса Peugeot Boxer был не на маршруте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в субботу, 18 августа, 19:55 у дома №19а на улице Зубковой. Маршрутчик 1964 года рождения сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Медики пытались реанимировать пострадавшую в течение получаса, но она скончалась.

Обстоятельства ДТП выясняют.

Фото группы «Подслушано у водителей в Рязани»


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