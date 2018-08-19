Сбивший школьницу в Песочне водитель микроавтобуса был не на маршруте

Сбивший школьницу в Песочне водитель микроавтобуса Peugeot Boxer был не на маршруте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария
Обстоятельства ДТП выясняют.
Фото группы «
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Сбивший школьницу в Песочне водитель микроавтобуса Peugeot Boxer был не на маршруте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария
Обстоятельства ДТП выясняют.
Фото группы «
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Хотя дата не круглая — 923-летие, но праздник получился на славу.