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13:07, 19 августа 2018 1 473
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Медики полчаса пытались реанимировать сбитую в Песочне девочку

Медики полчаса пытались реанимировать сбитую в Песочне девочку

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Медики полчаса пытались реанимировать сбитую в Песочне девочку. Об этом RZN.info рассказали в региональном минздраве.

Авария произошла в пятницу, 18 августа, на улице Зубковой. По словам очевидцев, микроавтобус сбил ребенка на пешеходном переходе. В минздраве уточнили, что скорую вызвали в 19:54, бригада была на месте через девять минут.

«Ребенка взяли в машину и проводили реанимационные-мероприятия в течение 30 минут. Но успехом они не увенчались. У девочки сочетанная травма (многочисленные повреждения — прим. ред.), не совместимая с жизнью», — отметили в ведомстве.

Комментария от пресс-службы регионального УМВД пока получить не удалось.


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