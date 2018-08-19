Медики полчаса пытались реанимировать сбитую в Песочне девочку. Об этом RZN.info рассказали в региональном минздраве.
Авария произошла в пятницу, 18 августа, на улице Зубковой. По словам очевидцев, микроавтобус
«Ребенка взяли в машину и проводили реанимационные-мероприятия в течение 30 минут. Но успехом они не увенчались. У девочки сочетанная травма (многочисленные повреждения — прим. ред.), не совместимая с жизнью», — отметили в ведомстве.
Комментария от пресс-службы регионального УМВД пока получить не удалось.