Суд обязал минтранс отремонтировать аварийную дорогу в Кадомском районе

Суд обязал региональный минтранс отремонтировать аварийную дорогу в Кадомском районе. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.
Прокуратура потребовала отремонтировать участок автодороги Сасово-Восход-Кадом с 31-го километра по 33-й километр. Проверка показала, что на участке имеются ямы, просадки, разрушения дорожного покрытия, трещины и выбоины, превышающие предельно допустимые требования ГОСТ Р50597-93.
Кадомский районный суд согласился с доводами истца и обязал минстранс починить дорогу в течение года со дня вступление решения в законную силу. Министерство не согласилось с решением и опротестовало его в областном суде. Однако он оставил его в силе.