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8:35, 17 августа 2018 163
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Суд обязал минтранс отремонтировать аварийную дорогу в Кадомском районе

Суд обязал минтранс отремонтировать аварийную дорогу в Кадомском районе

Суд обязал региональный минтранс отремонтировать аварийную дорогу в Кадомском районе. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

Прокуратура потребовала отремонтировать участок автодороги Сасово-Восход-Кадом с 31-го километра по 33-й километр. Проверка показала, что на участке имеются ямы, просадки, разрушения дорожного покрытия, трещины и выбоины, превышающие предельно допустимые требования ГОСТ Р50597-93.

Кадомский районный суд согласился с доводами истца и обязал минстранс починить дорогу в течение года со дня вступление решения в законную силу. Министерство не согласилось с решением и опротестовало его в областном суде. Однако он оставил его в силе.


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