Рязанцев пригласили поучаствовать в «Танцах народов мира». Об этом сообщили в группе «
В четверг, 16 августа, с 17:30 до 20:30 на Лыбедском бульваре у гостиницы «Старый город» развернется площадка «Танцы народов мира» от гостей форума и «Губернского бала».
В 17:30 балет Рязанского областного музыкального театра своим выступлением откроет танцевальную программу. После этого гости и участники мероприятия разучат и станцуют узбекскую андижанскую польку.
В 18:00 танцевальная студия города Ловеч представит свое искусство, а гостей вовлекут в болгарский хоровод.
С 18:30 начнутся танцы Германии, Франции и Беларуси (берлинская полька, парижский вальс, лявониха).
В 19:00 пройдет мастер-класс от испанского ансамбля «Пути Фламенко» города Гранада.
В 19:30 гости праздника станцуют московскую кадриль, русские ручейки, тарантеллы и морески.
В 20:00 греческий хоровод Сиртаки представит свою страну.
Поучаствовать в мероприятии бесплатно может любой желающий.