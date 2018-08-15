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21:44, 15 августа 2018 745
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В Рязани пройдет открытый мастер-класс от французского шеф-повара, обладателя звезды «Мишлен»

В Рязани пройдет открытый мастер-класс от французского шеф-повара, обладателя звезды «Мишлен»

В пятницу, 17 августа, в Рязани пройдет открытый мастер-класс от шеф-повара из Франции, обладателя звезды «Мишлен» Мишеля Ленца. Об этом организаторы рассказали на брифинге в среду, 15 августа. Событие состоится в рамках программы «Гастрономический туризм» Международного форума древних городов.

В пятницу жители и гости Рязани смогут посетить шесть уникальных выступлений шеф-поваров из России, Узбекистана, Франции и Эстонии.

Второй день программы завершится гастрономическим ужином. Авторские блюда кухонь древних городов приготовят команды шеф-поваров из Армении, Греции, Перу, России, Узбекистана и Эстонии. Впервые будет представлено блюдо из Армении, специально подготовленное к форуму древних городов и посвященное 2800-летию Еревана.

В субботу, 18 августа, гастрономические мастер-классы проведут шеф-повара из Армении, Греции, Перу и России.

Ознакомиться с расписанием гастрономических мастер-классов можно на официальном сайте форума. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Справка

Ресторанный рейтинг «Красный гид Мишлен» является самым влиятельным в мире. Звезды присуждаются лучшим ресторанам, а зачастую их шеф-поварам.


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