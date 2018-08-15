В Рязани пройдет открытый мастер-класс от французского шеф-повара, обладателя звезды «Мишлен»

В пятницу, 17 августа, в Рязани пройдет открытый мастер-класс от шеф-повара из Франции, обладателя звезды «Мишлен» Мишеля Ленца. Об этом организаторы рассказали на брифинге в среду, 15 августа. Событие состоится в рамках программы «Гастрономический туризм» Международного форума древних городов.
В пятницу жители и гости Рязани смогут посетить шесть уникальных выступлений шеф-поваров из России, Узбекистана, Франции и Эстонии.
Второй день программы завершится гастрономическим ужином. Авторские блюда кухонь древних городов приготовят команды шеф-поваров из Армении, Греции, Перу, России, Узбекистана и Эстонии. Впервые будет представлено блюдо из Армении, специально подготовленное к форуму древних городов и посвященное 2800-летию Еревана.
В субботу, 18 августа, гастрономические мастер-классы проведут шеф-повара из Армении, Греции, Перу и России.
Ознакомиться с расписанием гастрономических мастер-классов можно на официальном
Справка
Ресторанный рейтинг «Красный гид Мишлен» является самым влиятельным в мире. Звезды присуждаются лучшим ресторанам, а зачастую их шеф-поварам.