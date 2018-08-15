Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:08, 15 августа 2018 109
 0    0

В Пронске выступит победитель «Голоса»

В Пронске выступит победитель «Голоса»

В Пронске выступит победитель шоу «Голос» на Первом канале иеромонах Фотий. Об этом пишет издательство «Пресса».

В День Пронска, 8 сентября, в «рамках развития духовно-нравственного воспитания молодежи» пройдет акция «Белый цветок».

Около дома культуры состоится ярмарка изделий с раздачей белых цветов, а митрополит Марк проведет богослужение в Трехсвятительском соборе.

Настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря игумен Лука отметил, что для прончан и гостей споют приглашенные артисты, в том числе иеромонах Фотий.

Напомним, рязанка Элла Хрусталева уступила Фотию на втором этапе шоу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:09, 15 августа 2018
Вывод участка из зеленой зоны под АЗС на Московском шоссе одобрили по итогам слушаний
12:08, 15 августа 2018
В Пронске выступит победитель «Голоса»
11:53, 15 августа 2018
Рязанка выиграла грант на создание поэтической квест-комнаты
11:29, 15 августа 2018
Рецидивист из Саратова лишил жителей нескольких рязанских домов интернета 1
10:39, 15 августа 2018
В Пителинском районе начали ремонтировать плотину
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 67 834
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
20:45, 4 августа 2018 28 947
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
8:23, 13 августа 2018 26 758
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:32, 4 августа 2018 26 124
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
14:54, 9 августа 2018 21 153
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум