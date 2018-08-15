В Пронске выступит победитель «Голоса»

В Пронске выступит победитель шоу «Голос» на Первом канале иеромонах Фотий. Об этом пишет издательство «
В День Пронска, 8 сентября, в «рамках развития духовно-нравственного воспитания молодежи» пройдет акция «Белый цветок».
Около дома культуры состоится ярмарка изделий с раздачей белых цветов, а митрополит Марк проведет богослужение в Трехсвятительском соборе.
Настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря игумен Лука отметил, что для прончан и гостей споют приглашенные артисты, в том числе иеромонах Фотий.
Напомним, рязанка Элла Хрусталева