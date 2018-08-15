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10:18, 15 августа 2018 845
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Рязанцы поддержали строительство элитного дома в центре города 3

Рязанцы поддержали строительство элитного дома в центре города

Рязанцы поддержали строительство элитного дома в центре города. Во вторник, 14 августа, прошли публичные слушания о проекте планировки застроенной территории, подлежащей развитию, в границах улиц: Радищева, Право-Лыбедская, Ленина и Свободы.

Обсуждался участок на улице Радищева рядом с мэрией, где ранее снесли три аварийных дома. Там проявится трехэтажный элитный дом на 25 квартир с двухэтажной подземной парковкой.

Планируется кольцевой объезд здания, площадки для отдыха на крыше, детские площадки, а также озеленение участка.

До начала слушаний в комиссию письменных обращений не поступало. Зарегистрировались два участника, которые поддержали проект.

Его автор отметил, что из-за проекта охранной зоны строить в центре Рязани более трех этажей нельзя.

По его словам, планируемый дом «ущербно вписывается в существующую застройку», поэтому в будущем его этажность хотят увеличить до пяти.

Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


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