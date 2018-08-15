Рязанцы поддержали строительство элитного дома в центре города. Во вторник, 14 августа, прошли публичные слушания о проекте планировки застроенной территории, подлежащей развитию, в границах улиц: Радищева, Право-Лыбедская, Ленина и Свободы.
Обсуждался участок на улице Радищева рядом с мэрией, где ранее снесли три аварийных дома. Там проявится трехэтажный
Планируется кольцевой объезд здания, площадки для отдыха на крыше, детские площадки, а также озеленение участка.
До начала слушаний в комиссию письменных обращений не поступало. Зарегистрировались два участника, которые поддержали проект.
Его автор отметил, что из-за проекта охранной зоны строить в центре Рязани более трех этажей нельзя.
По его словам, планируемый дом «ущербно вписывается в существующую застройку», поэтому в будущем его этажность хотят увеличить до пяти.
Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».