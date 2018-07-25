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10:34, 25 июля 2018 1 462
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На месте снесенного в центре Рязани дома появится жилой дом с подземной парковкой. Проект 1

На месте снесенного в центре Рязани дома появится жилой дом с подземной парковкой. Проект

На месте снесенного в центре Рязани дома появится жилой дом с подземной парковкой. Проект в среду, 25 июля, представили в комиссии по землепользованию и застройке мэрии.

Трехэтажный дом расположится на месте снесенных домов на улице Радищева, дом №36, рядом со зданием рязанской администрации.

Второй и третий этажи станут жилыми, на первом появится магазин и фитнес-клуб.

Под зданием планируют построить двухэтажную парковку на 75 машиномест.

Проектом предусмотрены площадки для отдыха взрослых и детей, а также озеленение участка.

Более подробно ознакомиться с проектом планировки застроенной территории на улицах Радищева, Право-Лыбедской, Ленина и Свободы можно ознакомиться в четверг 26 июля, в административном здании на улице Введенской, дом №107, кабинет № 219. Начало в 10:00.

Напомним, слушания по проекту пройдут 14 августа.


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