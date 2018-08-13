Закрытие «Авиадартса» и «Неба России». Главные новости выходных, 11-12 августа

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В городе активно готовятся к международному форуму древних городов: елку на Лыбедском бульваре украсили к его открытию. В День ВВС Любимов вспомнил о достижениях рязанцев в авиации. К празднику аэродроме Дягилево открыли памятник одиннадцати летчикам-героям.
Рязанские альпинисты добрались до самой высокой точки Западной Европы, а юную фигуристку Трусову похвалила Татьяна Тарасова. Тренер посчитала, что девочка выступает лучше мужчин.
Антимонопольщики возбудили дело из-за долгого отключения горячей воды в Рязанском районе. Не обошлось без происшествий. Один из пропавших в Касимовском районе рыбаков утонул. Его тело водолазы подняли в субботу.
В Дягилеве сгорела квартира в четырехэтажке. Пожар был и в центре Рязани: на цлице Некрасова загорелся дом. Это сняли на видео. Как потом оказалось, никто не пострадал. Из-за сообщения о пожаре в ТЦ «Полетаевский» выезжали восемь расчетов. Вызов оказался ложным. К сожалению, были и аварии. На пересечении Новой и Касимовского шоссе столкнулись две «легковушки». В сети появилось видео с мотоциклистом, перевернувшимся в Рязани после встречи с ДПС. На Михайловском шоссе произошла авария, ставшая причиной пробки.