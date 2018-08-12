На дороге под Рязанью появился блокпост

На дороге в Турлатове установили блокпост. Об этом сообщил сайт ГТРК «
Для проезда между бетонными сооружениями оставили расстояние. Отмечается, что блокпост установили из-за того, что Турлатово «заполонили» грузовики.
«На Совете депутатов мы приняли такое решение — для грузовых закрыть. У меня есть такое решение Совета депутатов. Мы думали, прежде чем что-то применить. Это самый эффективный и самый надежный. Потому что 7 тонн — невозможно сдвинуть и убрать в сторону», — сказал глава Турлатовского сельского поселения Александр Комиссаров.
В ГИБДД пока не отреагировали на инициативу властей.