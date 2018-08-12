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13:21, 12 августа 2018 414
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На дороге под Рязанью появился блокпост

На дороге под Рязанью появился блокпост

На дороге в Турлатове установили блокпост. Об этом сообщил сайт ГТРК «Ока».

Для проезда между бетонными сооружениями оставили расстояние. Отмечается, что блокпост установили из-за того, что Турлатово «заполонили» грузовики.

«На Совете депутатов мы приняли такое решение — для грузовых закрыть. У меня есть такое решение Совета депутатов. Мы думали, прежде чем что-то применить. Это самый эффективный и самый надежный. Потому что 7 тонн — невозможно сдвинуть и убрать в сторону», — сказал глава Турлатовского сельского поселения Александр Комиссаров.

В ГИБДД пока не отреагировали на инициативу властей.


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