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10:42, 13 августа 2018 455
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Российские альпинисты выжили во время жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане

Российские альпинисты выжили во время жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Российские альпинисты выжили во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на пике Исмоли Сомони (Пик Коммунизма) в Таджикистане. К месту происшествия вылетели вертолеты со спасателями, передает «Интерфакс».

Напомним, в воскресенье, 12 августа, в 14:30 по Московскому времени, Ми-8 совершил жесткую посадку во время транспортировки людей в базовый лагерь. На борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа.

По предварительной информации, происшествие спровоцировали трудные метеоусловия.

Пик Исмоили, который ранее назывался Пик Коммунизма, считался высшей точкой СССР. Его высота составляет 7495 метров.


© RZN.info

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