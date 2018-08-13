Российские альпинисты выжили во время жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане

Российские альпинисты выжили во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на пике Исмоли Сомони (Пик Коммунизма) в Таджикистане. К месту происшествия вылетели вертолеты со спасателями, передает «
Напомним, в воскресенье, 12 августа, в 14:30 по Московскому времени, Ми-8 совершил жесткую посадку во время транспортировки людей в базовый лагерь. На борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа.
По предварительной информации, происшествие спровоцировали трудные метеоусловия.
Пик Исмоили, который ранее назывался Пик Коммунизма, считался высшей точкой СССР. Его высота составляет 7495 метров.