В результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана погибли пять человек: трое российских альпинистов и два члена экипажа. Об этом сообщила представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи, передает «
Всего на борту было 15 альпинистов (13 россиян, один белорус и один испанец). По информации источника информагентства, выживших госпитализировали в лечебные учреждения, в том числе в Душанбе. Ранее сообщалось, что все россияне
Напомним, накануне вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку во время транспортировки альпинистов, совершивших восхождение на Пик Исмоили Сомони (бывший Пик Коммунизма). По предварительной информации, аварию спровоцировали плохие метеоусловия, также сообщалось о возможном отказе техники.