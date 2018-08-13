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16:17, 13 августа 2018 109
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В результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана погибли пять человек

В результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана погибли пять человек

Фото: Ru.wikipedia.org

В результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана погибли пять человек: трое российских альпинистов и два члена экипажа. Об этом сообщила представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи, передает «Интерфакс».

Всего на борту было 15 альпинистов (13 россиян, один белорус и один испанец). По информации источника информагентства, выживших госпитализировали в лечебные учреждения, в том числе в Душанбе. Ранее сообщалось, что все россияне выжили.

Напомним, накануне вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку во время транспортировки альпинистов, совершивших восхождение на Пик Исмоили Сомони (бывший Пик Коммунизма). По предварительной информации, аварию спровоцировали плохие метеоусловия, также сообщалось о возможном отказе техники.


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