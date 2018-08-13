Пяти населенным пунктам Рязанской области могут присвоить статус исторического поселения

Пять населенных пунктов Рязанской области могут войти в перечень исторических поселений регионального значения. Об этом рассказал начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев на брифинге в понедельник, 13 августа.
По его словам, присвоение статуса исторического поселения позволит сохранить культурно-историческое наследие региона и способствует развитию туризма.
На включение в перечень претендуют Елатьма, Спас-Клепики, Сапожок, село Ижевское и Рязань.
Брифинг прошел в рамках Международного форума древних городов, который стартовал 12 августа. На нем был председатель совета московского областного отделения ВООПИиК Евгений Соседов.
Он рассказал, что в 2014 году Минкульт России принял положение о порядке включения исторических городов в перечень федерального значения. Из Рязанской области в этот список вошел Касимов. «В перечне всего 44 города, хотя эксперты называют до 1000 населенных пунктов, которые могут быть включены в него, — добавил спикер. — Одна из задач форума, чтобы и в Рязанской области был утвержден перечень исторических поселений регионального значения».
По мнению Соседова, статус исторического поселения позволит сохранить не только отдельные памятники и объекты культурного наследия, но и всю культурно-историческую среду городов и сел. Кроме того, он отметил, что наличие статуса исторического поселения является условием для участия в грантовых федеральных программах и для включения в состав Золотого кольца.
На встрече отметили, что этой теме посвятят круглый стол в рамках Международного форума древних городов. Мероприятие пройдет 13 августа с 14:00 до 17:00 во Дворце Олега в Рязанском кремле.