Ситуацию с тлеющим на рязанском полигоне пометом проверит военная прокуратура. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщила ГТРК «
Прокурор Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры Алексей Секин рассказал, что полигон находится в пользовании Минобороны. Поэтому, по его словам, жалобы горожан и собранные минприроды
Напомним, рязанцы около недели
Кучи навоза располагаются не на территории бывшей птицефабрики, а в трех километрах от нее в сторону поля. Представитель ГУ МЧС рассказал корреспонденту RZN.info, что помет загорелся не из-за солнца: кто-то