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8:22, 11 августа 2018 235
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Ситуацию с тлеющим на рязанском полигоне пометом проверит военная прокуратура

Ситуацию с тлеющим на рязанском полигоне пометом проверит военная прокуратура

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Ситуацию с тлеющим на рязанском полигоне пометом проверит военная прокуратура. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщила ГТРК «Ока».

Прокурор Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры Алексей Секин рассказал, что полигон находится в пользовании Минобороны. Поэтому, по его словам, жалобы горожан и собранные минприроды данные, в том числе анализ проб воздуха, передали в военную прокуратуру Рязанского гарнизона.

Напомним, рязанцы около недели жаловались на запах гари. В ГУ МЧС по Рязанской области сообщали, что у бывшей птицефабрики тлеет куриный помет. Для его тушения привлекли вертолет Ми-26.

Кучи навоза располагаются не на территории бывшей птицефабрики, а в трех километрах от нее в сторону поля. Представитель ГУ МЧС рассказал корреспонденту RZN.info, что помет загорелся не из-за солнца: кто-то поджег траву или сами кучи.


© RZN.info

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