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19:21, 11 августа 2018 166
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На пересечении Новой и Касимовского шоссе столкнулись две «легковушки»

На пересечении Новой и Касимовского шоссе столкнулись две «легковушки»

На пересечении улицы Новой и Касимовского шоссе столкнулись две «легковушки». Фото с места происшествия очевидец опубликовал в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло около 19 часов в субботу, 11 августа.

Автомобили получили механические повреждения.


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