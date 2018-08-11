На пересечении Новой и Касимовского шоссе столкнулись две «легковушки»

На пересечении улицы Новой и Касимовского шоссе столкнулись две «легковушки». Фото с места происшествия очевидец опубликовал в группе «
ДТП произошло около 19 часов в субботу, 11 августа.
Автомобили получили механические повреждения.
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На пересечении улицы Новой и Касимовского шоссе столкнулись две «легковушки». Фото с места происшествия очевидец опубликовал в группе «
ДТП произошло около 19 часов в субботу, 11 августа.
Автомобили получили механические повреждения.
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