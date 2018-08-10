Застройщик ЖК «Рассвет» и «Россельхозбанк» предложили рязанцам ипотеку на уникальных условиях

Застройщика жилого комплекса «Рассвет» в Дядькове и «Россельхозбанк» предложили рязанцам ипотеку на уникальных условиях.
Теперь семьям с детьми доступно предложение от 3,25%* годовых — по программе господдержки с применением субсидированной процентной ставки от застройщика.
«Ипотека предоставляется в рублях на приобретение у застройщика готового жилья, находящегося на этапе строительства, на срок не более 30 лет, под ставку от 3,25% годовых, при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости приобретаемого жилого помещения», — пояснили на сайте ЖК «Рассвет».
Сумма кредита, который могут взять рязанцы, — от ста тысяч рублей до восьми миллионов рублей. Ставка действует при условии оформления договора страхования жизни и здоровья.
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*В течение всего первого года обслуживания займа вы получаете 2,75% от основной суммы долга. Выплаты производятся ежемесячно. Денежные средства зачисляются на счет клиента после совершения очередного платежа по ипотечному кредиту.