В рязанском СИЗО нашли нарушения

В рязанском следственном изоляторе №1 нашли нарушения. Об этом сообщила пресс-служба
Проверяющие пришли к выводу, что в СИЗО не соблюдаются нормы санитарной площади в размере четырех квадратных метров на одного человека, материально-бытового обеспечения содержащихся в следственном изоляторе лиц, а также требований о раздельном содержании различных категорий осужденных.
В связи с этим прокуратура внесла начальнику УФСИН по Рязанской области внесли представление об устранении нарушений. Оно находится на рассмотрении.